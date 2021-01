Un 64enne travolto e ucciso da un'auto pirata nel Livornese

ansa

Un 64 anni del Livornese è stato investito e ucciso da un'auto pirata intorno alle 19 mentre attraversava sulle strisce il viale che collega Cecina e Marina di Cecina. Il conducente dell'auto, che viaggiava a forte velocità, non si è fermato per soccorrere l'uomo, che è stato sbalzato in un fosso a diversi metri dal punto dell'impatto ed è deceduto sul colpo. Secondo i carabinieri, che hanno avviato le ricerche, il mezzo pirata sarebbe un'auto bianca.