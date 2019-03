Travolto e ucciso da un treno nel Pisano

Incidente mortale nel Pisano, tra le stazioni di San Romano e Pontedera. Una persona è deceduta dopo essere stata investita dal treno regionale 3105, partito da Firenze e diretto a Livorno: inutili i soccorsi. Sul luogo dell'incidente i carabinieri e gli agenti della polfer per accertare la dinamica e chiarire le cause. Il traffico ferroviario è stato bloccato con forti disagi per centinaia di pendolari.