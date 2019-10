Tragico incidente stradale nel Senese, scooter contro auto: un morto

Un uomo ha perso la vita nello scontro tra uno scooter e un'auto. E' successo a Siena sulla strada statale Cassia in località Coroncina. Per cause in corso di accertamento l'uomo, un poliziotto in congedo di 60 anni residente a Monteroni d'Arbia (Siena), ha perso il controllo dello scooter scontrandosi con un'auto che marciava in senso contrario. Sul posto sono arrivati i sanitari del 118 che hanno tentato di rianimarlo. L'uomo è deceduto poco dopo.