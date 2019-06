Toscana, una bambina di 12 anni muore per meningite

Una bambina di 12 anni è morta a Firenze per una meningite da meningococco C. La piccola, tedesca, era stata ricoverata al Meyer mentre era in vacanza con la famiglia in Toscana. Ha avvertito giovedì i primi disturbi ed è stata subito accompagnata dalla mamma al Pronto soccorso di Cecina (Livorno) dove i medici hanno subito predisposto il trasferimento nell'ospedale del capoluogo, in cui la ragazzina è deceduta.