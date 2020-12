Toscana, scossa sismica di magnitudo 3.2 nel Lucchese

ansa

Una scossa di magnitudo 3.2 è stata registrata dall'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia in Toscana. Il sisma, che si è verificato a una profondità di 6 chilometri, è stato avvertito alle 5:55. I comuni più vicini all'epicentro sono Casola in Lunigiana (Ms), Minucciano (Lu) e Piazza al Serchio. Al momento non si registrano danni a cose o persone.