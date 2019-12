Terremoto Mugello, ripristinata la circolazione ferroviaria

Sono terminate tutte le verifiche all'infrastruttura ferroviaria ed è ripresa la circolazione in seguito allo sciame sismico che ha interessato l'area del Mugello. Alle 11:30 si sono concluse le ispezioni dei tecnici di Rete Ferroviaria Italiana anche sulla linea Firenze-Borgo San Lorenzo, via Pontassieve. I controlli all'infrastruttura ferroviaria non hanno riscontrato criticità e la circolazione è ripresa su tutte le linee.