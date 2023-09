Terremoto a Marradi, una residente: "Crepe e calcinacci in casa, mai successo"

Gente in strada e tanta paura a Marradi (Firenze) dopo il terremoto magnitudo 4.8 registrato all'alba poco dopo le 5. Tra i residenti del centro storico svegliati di soprassalto dalla forte scossa anche la signora Gabriella che ha aperto all'inviato di "Morning News" le porte della sua abitazione danneggiata dal sisma: "Quando c'è stata la seconda scossa siamo letteralmente scappati e siamo rimasti tutta la mattina fuori", racconta la donna. Le telecamere del programma di Canale 5 hanno mostrato le crepe sui muri e i calcinacci in bagno e sulle scale del primo piano: "Non era mai successo, abbiamo casa a Faenza e se continuano le scosse andremo via", dice.

In collegamento con "Morning News" il capo della Protezione Civile Fabrizio Curcio ha confermato l'entità "per il momento lieve" dei danni causati dello sciame sismico in corso nel nord est della Toscana: "La zona del Mugello ha una sismicità storica importante, stiamo monitorando la situazione anche con l'ausilio dei tecnici regionali".