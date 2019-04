Tenta di aprire il portellone dell'aereo in volo per attacco di panico: bloccato dai passeggeri

Momenti di paura su un volo EasyJet sulla rotta Londra-Pisa quando un uomo, di 30 anni, ha tentato di aprire il portellone del velivolo per un attacco di panico un quarto d'ora prima dell'atterraggio. Immediata la reazione degli altri passeggeri e del personale che lo hanno immobilizzato. L'aereo è atterrato senza problemi. Il comandante non ha sporto querela, ma il nominativo del 30enne è stato inserito nella blacklist dei passeggeri sgraditi.