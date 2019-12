Sparatoria a Grosseto: muore 40enne colombiano, ferito senegalese

Un 40enne colombiano è morto e un altro uomo, un senegalese, è rimasto ferito, in una sparatoria nella notte a Grosseto. A sparare è stato un altro straniero, che è poi fuggito ed è ricercato dalle forze dell'ordine. Il colombiano, apparso subito gravissimo, è stato ricoverato all'ospedale di Siena ma è morto poche ore dopo; non è invece in pericolo di vita il senegalese. Ancora in corso di accertamento il movente dell'episodio.