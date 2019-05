Siena, un neonato muore dopo il parto: accertamenti sulle cause

Un neonato è morto all'ospedale di Siena subito dopo il parto. Lo rende noto l'Azienda ospedaliera universitaria spiegando che il piccolo è deceduto "nonostante il tempestivo ricorso al taglio cesareo". Sono subito scattate le operazioni per accertare quanto avvenuto e per identificare le cause del decesso. La giovane mamma, arrivata in ospedale nella notte, era stata subito assistita dai sanitari di Ostetricia e ginecologia.