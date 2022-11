Sesto Fiorentino (FI), polemiche per l'albero di Natale in plastica con le luci a gettone

Polemiche a Sesto Fiorentino, all'interno della città metropolitana di Firenze, dove, in vista delle festività, il Comune ha optato per un albero di Natale "ecologista": alto cinque/sei metri, scarsamente addobbato, completamente in plastica. E con le luci a gettone: un euro il contributo chiesto a cittadini e passanti per metterle in funzione.

"Ci troviamo in una situazione particolare, il caro bollette ha un impatto molto importante sia sui conti delle famiglie che su quelli delle imprese", commenta a "Mattino Cinque News" Simone Demarchi, amministratore delegato di Axpo Italia, leader tra le energie rinnovabili. "Stiamo riscontrando una forte difficoltà ad adempiere al pagamento degli importi".