Scuola, Giani: "In Toscana le superiori ripartono il 7 gennaio"

"Saremo minoritari ma siamo convinti che il rapporto con gli insegnanti e tra studenti sia essenziale, quindi, anche complice il fatto che con i dati ce lo possiamo permettere, in Toscana il 7 gennaio si riparte con le scuole secondarie superiori". Lo ha annunciato il presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani. In Veneto e in Friuli Venezia Giulia, invece, le superiori resteranno chiuse fino a fine mese.