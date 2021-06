Savoia, è morto all'età di 77 anni il principe Amedeo Ansa 1 di 7 Ansa 2 di 7 Ansa 3 di 7 Ansa 4 di 7 Ansa 5 di 7 Ansa 6 di 7 Ansa 7 di 7 leggi dopo slideshow ingrandisci

"Si è spento all'età di 77 anni il principe Amedeo, Duca di Savoia e Duca d'Aosta". Lo rende noto la Real Casa di Savoia spiegando che il membro della famiglia reale è morto ad Arezzo. Era figlio di Aimone di Savoia, per un breve periodo re di Croazia, che rinunciò al titolo pochi giorni dopo la nascita del figlio. Nel 2006 Amedeo aveva rivendicato per sé il ruolo di Capo della Real Casa in disputa con il cugino Vittorio Emanuele di Savoia.