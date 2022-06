San Giovanni Valdarno (Arezzo), conviventi litigano e si accoltellano a vicenda: entrambi in ospedale

Coppia litiga e finisce in ospedale.

A San Giovanni Valdarno (Arezzo), mercoledì sera, due conviventi, di origine straniera, lui 40enne, lei 35enne, avrebbero discusso per futili motivi. A un certo punto lui avrebbe colpito lei con un coltello, la donna si sarebbe coperta il volto per poi colpire, a sua volta, il compagno all'addome sempre con un coltello. Le ambulanze del 118 hanno trasportato l'uomo in codice rosso all'ospedale le Scotte di Siena e la donna in codice giallo all'ospedale valdarnese della Gruccia.