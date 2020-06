Rossi (Toscana): "Sulla riapertura avrei aspettato una settimana in più"

"L'esperienza ci dice che la diffusione del coronavirus in Toscana, come in altre Regioni, è stata il prodotto della fuga dalla Lombardia poco prima del lockdown. Quindi un po' di prudenza e la pazienza di aspettare una settimana in più non so a chi avrebbero potuto far male". Lo ha detto il governatore toscano Enrico Rossi a Il Corriere della Sera. "Una maggiore gradualità terrebbe insieme meglio il Paese", ha aggiunto.