Rigassificatore Piombino, Tar respinge richiesta sospensiva

Si va avanti con il rigassificatore di Piombino.

Il Tar del Lazio ha rigettato infatti la richiesta, presentata dal Comune della città toscana, per la sospensione cautelare dell'Ordinanza commissariale che ha portato al rilascio dell'autorizzazione per la realizzazione dell'impianto. Fissata per l'8 marzo l'udienza di discussione del ricorso nel merito. Il progetto prevede la realizzazione di un rigassificatore tramite l'ormeggio permanente nel porto di un mezzo navale di tipo FSRU (Floating Storage and Regasification Unit).