Rifiuti, in Toscana il Comune più virtuoso: a Seravezza sconti in bolletta per i cittadini

Seravezza, in provincia di Lucca in Toscana, è un Comune virtuoso. A ogni conferimento di rifiuti per la raccolta differenziata viene concesso agli abitanti un bonus, che l’anno successivo si trasforma in uno sconto in bolletta fino al 30%. A raccontarlo è un servizio di “Mattino Cinque” che ha intervistato il sindaco Riccardo Tarabella: “Non si fanno in pochi anni queste cose, il processo è iniziato prima di me", spiega il primo cittadino del comune virtuoso che ci tiene a non prendendosi il merito di tutto. "E’ un lavoro collettivo che, col tempo, porta i suoi frutti”, conclude.



In studio poi, si scatena la lite per il paragone con la città di Roma. C'è chi difende la situazione della Capitale e la gestione Raggi, e chi invece l'attacca.