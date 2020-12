Revenge porn e stalking, 21enne marocchino condannato a tre anni a Firenze

ansa

Il tribunale di Firenze ha condannato a 3 anni di carcere un 21enne marocchino accusato di revenge porn e stalking. L'uomo non arrendendosi all'idea della fine della relazione con la fidanzata 17enne ha minacciato e molestato in maniera reiterata la minorenne che temeva per la propria incolumità e per quella dei familiari. Dopo le indagini, l'arresto ai domiciliari e la condanna.