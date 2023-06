Prato, travolto da un'auto mentre è fermo: morto ciclista 62enne

A Prato, un ciclista è morto dopo essere stato travolto da un'auto mentre era fermo su un lato.

La vittima è un pakistano di 62 anni residente a Treviso. L'incidente è avvenuto in via Alessandria all'intersezione con via Verona. Alla guida della vettura c'era una donna di 57 anni, che trasportava un'altra passeggera. Le due risultano essere vigili ausiliari. Per cause ancora da chiarire, il veicolo è andato fuori controllo e ha urtato l'uomo in bici che è stato sbalzato a terra e ha riportato traumi gravissimi. La dinamica è stata ricostruita anche con l'ausilio delle telecamere di una caserma della Polstrada nelle vicinanze. La conducente non stava telefonando e non era sotto effetto di alcol né stupefacenti.