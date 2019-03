Prato, la prof indagata per violenza sessuale su un 14enne: "Al test per il Dna sono andata con mio marito"

Si è detta "pronta a effettuare l'esame del Dna" la professoressa indagata a Prato per violenza sessuale ai danni di un 14enne e che cinque mesi ha dato alla luce un bambino. La donna si è recata in Questura per il test dichiarando di "non avere nulla da nascondere", facendosi accompagnare dal marito ("Vorrà dire qualcosa o no?") e definendosi " una mamma felice ". Per il legale della famiglia del 14enne "era chiaramente innamorata del ragazzino".

Secondo l'avvocato Roberta Roviello, che assiste il 14enne, siamo "forse davanti a una paternità inventata, che potrebbe anche essere stato l'ultimo, disperato, espediente della donna per incatenare il minore alla sua vita. Solo un'ipotesi, per il momento".



"Sono innocente e lo dimostrerò" - A fugare ogni dubbio sulla paternità sarà dunque il test del Dna. "Quella mossa contro di me è un'accusa terribile. Sono scioccata e non vedo l'ora di essere interrogata per chiarire tutto con i magistrati. Sono innocente e lo dimostrerò", ha dichiarato l'insegnante al Corriere della Sera. All'epoca della denuncia da parte dei genitori, il ragazzino aveva rivelato che la donna, infermiera, gli dava ripetizioni di inglese e che "lo voleva sempre con sé", rivelandogli che era proprio lui il padre del figlio appena partorito.



Le indagini proseguono - Il procuratore di Prato, Giuseppe Nicolosi, ha precisato che le indagini "sono in una fase preliminare" e che "tutto va ancora accertato". Da parte sua, l'accusata si dice "tranquilla", ma afferma di "temere le chiacchiere e i pettegolezzi. Questa storia è sulla bocca di tutti, se si capisce chi sono poi non vivo più".