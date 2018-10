Prato, incendio e crollo in una fabbrica: danni, ma nessun ferito

Attimi di paura a Prato, dove un incendio e un crollo si sono verificati all'interno di una fabbrica. Nessuna persona è rimasta coinvolta, mentre sono ingenti i danni materiali. Le fiamme sono divampate in piena notte nell'area magazzino di un complesso industriale più esteso, per una superficie complessiva di 1.500 metri quadri. Il rogo ha causato il crollo della prima campata dell'edificio. Si indaga per scoprire le cause dell'innesco.