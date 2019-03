Prato, fu trovato in auto con una bambina: prete condannato a 4 anni

E' stato condannato a quattro anni e quattro mesi di reclusione don Paolo Glaentzer, accusato di violenza sessuale su una bambina di 10 anni. Il giudice ha stabilito anche un risarcimento di 50mila euro per la minore, ma non per i genitori della bambina. Il prete era stato sorpreso da un passante mentre, di sera, era in macchina con la piccola. Ci fu un parapiglia risolto poi con l'arrivo dei carabinieri.