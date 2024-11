Prato, donna muore travolta da un treno: circolazione bloccata per un'ora

Una donna è morta dopo essere stata travolta da un treno sui binari in corrispondenza della stazione ferroviaria centrale di Prato. Inutile l'intervento del 118: quando i soccorsi sono arrivati era già senza vita. Al momento la persona investita non è stata identificata, così come non sono note la dinamica e le cause del decesso: non si sa se si sia trattato di un gesto volontario oppure di un incidente. Sulla vicenda sta indagando la Polfer. Dopo l'accaduto diversi treni sono stati cancellati: l'investimento ha infatti provocato ripercussioni sulla circolazione per circa un'ora sulle linee ferroviarie che collegano Prato a Bologna, Pistoia e Firenze.