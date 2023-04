Prato, coppia accoltellata nel loro ristorante: grave l'uomo

A Prato un 44enne di origine cinese è stato accoltellato, insieme alla moglie, da un gruppo di connazionali, la scorsa notte all'interno del ristorante di cui è titolare, nella zona del Macrolotto.

L'uomo è stato ricoverato in codice rosso ed è in gravi condizioni. Ferita, ma in maniera più lieve, anche la moglie. Sul caso indagano i carabinieri, che non escludono alcuna ipotesi ma propendono per un regolamento di conti.