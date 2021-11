Prato, 38enne ucciso a colpi d'arma da fuoco: due uomini in fuga

Ansa

Un 38enne, Gianni Avvisato, è stato trovato morto in strada a Comeana, frazione di Carmignano (Prato), con colpi d'arma da fuoco all'addome. Secondo la testimonianza di una residente, raccolta dai carabinieri, la vittima avrebbe litigato con due uomini e poi si sarebbe udito uno sparo. Subito dopo i due sarebbero fuggiti a piedi per poi allontanarsi a bordo di un'auto parcheggiata nelle vicinanze. I militari indagano per omicidio.