Pistoia, valanga all'Abetone: ci sono dispersi

Il Soccorso alpino è intervenuto sull'Appennino Pistoiese in Val Sestaione, presso l'Abetone (Pistoia) per il distaccamento di una valanga. Risultano coinvolte alcune persone, ma non è noto al momento in quali condizioni si trovino. Sul posto sono giunti due elicotteri, Pegaso 1 e Pegaso 3. La valanga si è formata nella zona del Lago Nero, un'area frequentata più per le escursioni che non per lo sci.