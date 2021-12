Pistoia, crolla una palazzina: residenti evacuati e illesi

ansa

Una palazzina è crollata a Pieve a Nievole (Pistoia) intorno alle 5:45. I vigili del fuoco, intervenuti sul posto, hanno trovato i residenti già in strada, "apparentemente illesi". I superstiti sono stati comunque affidati alle cure dei sanitari e trasportati al pronto soccorso. Non risultano dispersi. In ogni caso le unità cinofile sono intervenute per accertarsi che nessuno sia rimasto intrappolato tra le macerie.