Pisa, uomo si barrica in casa e minaccia di sparare

Un uomo armato è asserragliato da diverse ore nella sua casa a Vicopisano, in provincia di Pisa, e minaccia di sparare a chiunque si avvicini. La strada in cui si trova l'abitazione è stata chiusa al traffico e tutta la zona è stata messa in sicurezza. L'uomo asserragliato sarebbe un commerciante che detiene legalmente dei fucili. Non si conoscono, al momento, i motivi che hanno spinto l'uomo a barricarsi in casa.