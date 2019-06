Pisa, sub muore dopo un'immersione all'isola d'Elba

Un sub 56enne, originario di Bologna, è morto all'ospedale di Cisanello, a Pisa, dopo aver accusato un malore in seguito a un'immersione a Marina di Campo (Livorno), sull'Isola d'Elba. A dare l'allarme alla Capitaneria, che è intervenuta per i soccorsi, sono stati i compagni di immersione dell'uomo. Il sub è stato trasferito con l'elisoccorso all'ospedale pisano dove però è deceduto poco dopo.