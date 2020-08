Pisa, due fratellini rischiano di annegare a Tirrenia: salvati da due cani bagnini

Due fratellini, un bimbo di 10 anni e la sorellina di 6 anni, che stavano annegando in mare, sono stati salvati da due cani bagnini. E' accaduto domenica a Tirrenia (Pisa). I due ragazzini stavano giocando in acqua quando, a causa del mare agitato, non sono riusciti più a tornare a riva. Vedendo i bimbi in difficoltà, i due cani si sono tuffati con i loro conduttori e li hanno portati in salvo.