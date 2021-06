Pisa, donna scomparsa a novembre: l'indagato confessa l'omicidio

Tgcom24

Ha confessato Francesco Lupino, il tatuatore in carcere con l'accusa di avere ucciso Khrystyna Novak, 29enne ucraina di Castelfranco di Sotto (Pisa), scomparsa la notte tra l'1 e il 2 novembre. L'uomo era stato arrestato il 23 marzo, quando ancora non era stato ritrovato il cadavere della donna, rinvenuto poi in un casolare il 21 maggio. Khrystyna Novak era la fidanzata di un suo ex socio in affari legati allo spaccio di stupefacenti.