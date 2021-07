"No Green pass" in piazza a Firenze, Digos ne denuncia 30 

Ansa

Circa 400 "no green pass" si sono riuniti nel pomeriggio di sabato in piazza della Signoria a Firenze per una manifestazione non preavvisata: la Digos ne ha identificato una trentina e li ha denunciati. Previste inoltre sanzioni di 400 euro per chi non portava la mascherina. Sul posto anche la Scientifica che ha fatto video utili a identificare altri partecipanti.