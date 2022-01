Nel 2021 record di finanziamenti Bei all'Italia: 13,5 miliardi

-afp

Nel 2021 il gruppo Bei, che è composto da Banca europea per gli investimenti e Fondo europeo per gli investimenti, ha intensificato le proprie attività fornendo finanziamenti per un totale record di 13,5 miliardi di euro in Italia. I finanziamenti hanno contribuito ad attivare investimenti per 76,3 miliardi di euro, l'equivalente del 4,3% del Pil Italiano. Lo rende noto la Bei, che ha presentato i risultati della sua attività in Italia nel 2021.