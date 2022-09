Morte David Rossi, Commissione parlamentare approva relazione senza Pd e Leu

La Commissione parlamentare d'inchiesta che indaga sulla morte di David Rossi, l'ex capo area comunicazione di Mps morto la sera del 6 marzo 2013 precipitando dalla finestra del suo ufficio, ha approvato la relazione finale sui lavori.

Il documento, illustrato dal presidente Pierantonio Zanettin, è stato approvato senza i voti del Pd e di Leu che non hanno preso parte alla delibera. I parlamentari dei due gruppi avevano richiesto un iter formale con i tempi per far arrivare osservazioni ed emendamenti. Non essendo stata accolta la richiesta, Pd e Leu non hanno partecipato al voto.