Montale (PT), titolari di un supermercato aggrediti da due adolescenti: "Lite per un monopattino"

Hanno ancora i segni sul volto dei pugni ricevuti da due adolescenti. Si tratta dei titolari di un supermercato a Montale (PT) due fratelli, Vania e Valeriano, aggrediti nei giorni scorsi da due ragazzi a seguito di una lite per futili motivi. Intervistato a "Morning News", il titolare del supermercato racconta il principio della lite: "Volevano parcheggiare il monopattino davanti al supermercato dove abbiamo i carrelli, gli ho chiesto di spostarlo e davanti al loro rifiuto l'ho spostato io. Si sono sfogati prima sui carrelli e poi su mia sorella".

Intervenuto per difendere la sorella, Valeriano è stato poi aggredito da entrambi i ragazzi. "Uno di loro è scappato, l'altro l'abbiamo bloccato e abbiamo chiamato i carabinieri", racconta l'uomo che poi spiega che non è la prima volta che litiga con i due ragazzi che già avevano provato a parcheggiare il monopattino nell'area destinata ai carrelli del supermercato.

Vania e Valeriano non hanno denunciato ancora i due ragazzi. Speravano nell'intervento dei genitori e in una risoluzione pacifica della vicenda. Ma a distanza di qualche giorno dall'aggressione fanno sapere di voler denunciare i due adolescenti. "Non si è fatto vivo nessuno, la sera dopo l'aggressione erano già in giro per il paese: denunceremo", concludono.