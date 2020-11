Massa Carrara, troppi casi Covid ad Aulla: sindaco vieta fumo in strada

ansa

"Troppi casi positivi al Covid nel comune di Aulla", in provincia di Massa Carrara: così il sindaco del comune della Lunigiana, Roberto Valettini, annuncia una nuova ordinanza che vieta di fumare all'aperto, davanti ai negozi e ai locali la cui apertura è ancora permessa. "Anche il fumo può essere un veicolo per il virus e sostare nei luoghi pubblici per fumare è pericoloso come stare per strada senza mascherina", ha spiegato.