Maltempo, violenta grandinata su Firenze: tramvia bloccata due volte

Evacuazioni

Nella zona dello stadio, in viale dei Mille, i vigili del fuoco hanno valutato l'inagibilità della palazzina uffici del deposito di Autolinee Toscane (ex Ataf). Circa 40 i dipendenti amministrativi e tecnici per i quali è scattato il piano di evacuazione. Nella palazzina trovano posto anche i servizi tecnologici e informatici ma i dati vengono automaticamente salvati in back up, quindi non sono andati persi, mentre le operazioni di gestione sono state completamente trasferite nell'altro deposito bus di At a Peretola senza risentimenti tangibili per l'utenza.