Maltempo, inondazioni nel Grossetano: case allagate

Sono gravi i disagi causati dalle inondazioni a nord di Grosseto, nel territorio di pianura di Castiglione della Pescaia, dove il maltempo ha fatto esondare fossi e torrenti e risultano case allagate.

In un caso si riporta di una famiglia isolata in un podere a causa di 50 centimetri di fango che stringe in una morsa l'edificio e impedisce di aprire le porte. La frazione collinare di Vetulonia, noto sito archeologico, è isolata con i suoi 400 abitanti perché le due strade che la collegano sono sommerse da acqua e fango.