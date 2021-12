Lucca, scuola nei container: studenti costretti a seguire le lezioni tra allagamenti e blackout

Non c'è pace per gli studenti dell'istituto Paladini Civitali di Lucca, che dal 2018 sono costretti a seguire le lezioni in container nell'area del Campo di Marte a causa di alcuni lavori urgenti necessari per mettere in sicurezza l'edificio. Da allora, i ragazzi sono costretti a vivere in condizioni precarie tra allagamenti e continui blackout che rendono difficoltoso il normale svolgimento delle lezioni.

A settembre i ragazzi avevano anche manifestato davanti al palazzo della Provincia per far sentire la loro voce: "Molte volte quando entriamo in aula non c'è luce - dice uno dei ragazzi a "Striscia la notizia" - in alcune aule sono stati trovati fili elettrici finiti nelle pozzanghere create dai continui allagamenti e alcuni soffitti sono stati riparati con il nastro adesivo, viviamo come delle sardine in delle scatolette". Per questo, l'inviata del programma Chiara Squaglia è andata a chiedere spiegazioni al presidente della Provincia, Luca Manesini: "C'è stato un ritardo rispetto alla prima graduatoria nella quale c'è stato attribuito il finanziamento nel 2018 - ha spiegato - noi contiamo di partire con i lavori a gennaio 2022 e che entro settembre del 2023 i ragazzi possano rientrare in aula".