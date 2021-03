Lucca, bimba di 3 anni precipita dalla finestra: salvata dai fili per stendere i panni

ansa

Una bambina di 3 anni è stata trasportata in elisoccorso all'ospedale Meyer di Firenze dopo essere caduta da una finestra di casa a Fabbriche di Vergemoli (Lucca). Non sarebbe in pericolo di vita: a salvarla sembra abbiano contribuito alcuni fili per stendere i panni che ne avrebbero rallentato la caduta. La piccola, figlia di una coppia di rifugiati, è precipitata sul terrazzo del piano di sotto, da un'altezza di quasi 4 metri.