Livorno, la statua di Bud Spencer sparisce dal lungomare: è giallo

E' stata rimossa dal lungomare di Livorno la statua in vetroresina che raffigura l'attore Carlo Pedersoli, in arte Bud Spencer. E' giallo sulle cause della scelta, avvenuta in accordo con l'autore Fabrizio Galli. Quest'ultimo parla della necessità lavori di restauro per l'opera, voluta dalla precedente amministrazione comunale guidata da Filippo Nogarin. In Comune, però, non risulta alcun documento che attesti la donazione all'amministrazione.