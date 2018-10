Livorno, ferita alle gambe dal gatto della vicina: una donna muore dissanguata

A fare la macabra scoperta è stata un'amica. Passando davanti a casa sua, racconta il "Tirreno", ha visto la donna in cortile e l'ha salutata. Non sentendo risposta si è insospettita e, avvicinatasi, si è accorta che, sulla sedia dove la donna si trovava, c'era molto sangue. Ha chiamato subito i soccorsi, ma non c'era più nulla da fare.



Si è appreso infatti che la donna assumeva alcuni fluidificanti del sangue: questi farmaci le sono stati probabilmente fatali quando, dopo essere stata ferita alla gamba dal gatto, hanno impedito la coagulazione del sangue, che ha continuato a fuoriuscire fino a provocare la morte.



Sembra che a graffiare la signora sia stato il gatto dell'inquilina che viveva al piano terra del palazzo di Silvana. La proprietaria dell'animale era amica della donna e spesso le chiedeva di occuparsi del suo gatto quando usciva. Adesso è sotto shock come tutto il paese in cui Silvana Masotti, nota materassaia, era molto apprezzata e stimata da tutti.