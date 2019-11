Livorno, cadavere di giovane donna trovato nell'area di un rave party

Il cadavere di una giovane donna è stato trovato a Livorno, presso il capannone di una ex fabbrica dove per Halloween si è tenuto un rave party finito domenica sera. All'evento hanno partecipato centinaia di persone arrivate da tutta Italia. La squadra mobile del capoluogo toscano è intervenuta dopo che gli uomini del 118 avevano constatato il decesso. La giovane non è ancora stata identificata.