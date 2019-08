Livorno, cadavere avvolto in un sacco a pelo trovato in un fosso

I carabinieri hanno ritrovato in un fosso nel Livornese un cadavere avvolto in un sacco a pelo. Il corpo è stato rinvenuto lungo la vecchia Aurelia nella zona di Riotorto, tra Venturina e Piombino. I militari stanno ora attendendo il sopralluogo del medico legale per un esame esterno del corpo che possa fornire i primi elementi sulle cause del decesso e per cercare di stabilirne l'identità.