Livorno, animale sulla carreggiata: motociclista per evitarlo cade e muore

Un motociclista di 52 anni, residente a Cascina (Pisa), è morto nella tarda serata di sabato in un incidente sulla superstrada Firenze-Pisa-Livorno.

L'uomo avrebbe perso il controllo del mezzo in seguito all'attraversamento di un animale in carreggiata, forse un capriolo, nel tentativo di evitarlo. Sul posto è intervenuta un'ambulanza della Svs di Livorno, ma per il 52enne purtroppo non c'è stato nulla da fare.