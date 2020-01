"Liliana Segre cerca solo pubblicità," polemiche per le parole di un'insegnante a Firenze

"Liliana Segre non la sopporto. E anche voi, ragazzi, non vi fate fregare da questi personaggi che cercano solo pubblicità". E' quanto avrebbe detto un'insegnante agli alunni di una scuola media di Firenze nella Giornata della Memoria. "Anche mio nonno è stato in un campo di concentramento - avrebbe proseguito la docente - ma non è certo andato in giro a dirlo a tutti". Dopo le proteste dei genitori, sono arrivate le scuse.