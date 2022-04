Ladri di case, oltre il danno il guadagno: quando chi occupa crea anche un B&B illegale

Oltre al danno la beffa, o meglio il guadagno. È quanto ha pensato il signor Mario quando ha trovato decine di annunci di un

b&b

occupata già da due anni

che riportavano i dati della casa di sua proprietà a Firenze,

"Era pubblicizzato su decine di siti del settore e la mia casa era in offerta, completamente arredata, agli ospiti del caso", racconta visibilmente infastidito alle telecamere di

"Fuori dal Coro"

Maria D'Amuri

, dove spiega che, questo il nome dell'occupatrice, gli deve circa 20mila euro.

Alla trasmissione di

Rete 4

, Mario prosegue: "Devo pagare le bollette dell'acqua, altrimenti mettono in mora il condominio. Io ho sporto denuncia e credo che questa volta ci siano degli atti di accusa ben precisi".

Nel frattempo, la casa si è trasformata in un avviato bed & breakfast (ritenuto

abusivo

dal comune di Firenze), con persone che alloggiano nell'appartamento per pochi giorni prima di ripartire e amici della donna che pagano un sorta di affitto "per far fronte al cibo e alle necessità".