Isola del Giglio, incontro ravvicinato con uno squalo mako: "Ha girato intorno alla barca per mezz'ora poi ha attaccato"
A "Morning News" la testimonianza del pescatore Nicola Coppetelli: "Dalla pinna ci siamo resi conto che era grosso"
© Da video
Stupore, curiosità, paura. A "Morning News" il pescatore Nicola Coppetelli ha raccontato le sensazioni provate dopo l'incontro ravvicinato con un raro esemplare di squalo mako nelle acque al largo dell'Isola del Giglio, in Toscana.
Coppetelli, specializzato in pesca sportiva, ha spiegato che l'avvistamento dall'imbarcazione è avvenuto in un luogo "molto lontano dalla costa". "Stavamo pasturando la zona con canne ed esche artificiali in cerca di pesci di profondità quando abbiamo sentito in lontananza un forte rumore venire a galla", afferma l'uomo aggiungendo che il motivo non è stato subito chiaro: "Guardando la pinna ci siamo resi che si trattava di un grosso squalo".
"Siamo abituati a vedere la verdesca mediterranea ma quando si è avvicinato abbiamo visto la differenza, aveva il corpo molto più massiccio", prosegue il pescatore. Sull'imbarcazione la meraviglia per l'avvistamento di un esemplare "bellissimo" ha lasciato il posto a qualche timore. "Per circa mezz'ora lo squalo mako ha girato in senso antiorario intorno alla barca con la pinna a pelo d'acqua, poi forse innervosito dalla pastura prima ha attaccato il motore poi l'imbarcazione stessa", racconta Nicola Coppetelli aggiungendo che sembrava di "stare dentro a un film".