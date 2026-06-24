Isola del Giglio, incontro ravvicinato con uno squalo mako: "Ha girato intorno alla barca per mezz'ora poi ha attaccato"

"Siamo abituati a vedere la verdesca mediterranea ma quando si è avvicinato abbiamo visto la differenza, aveva il corpo molto più massiccio", prosegue il pescatore. Sull'imbarcazione la meraviglia per l'avvistamento di un esemplare "bellissimo" ha lasciato il posto a qualche timore. "Per circa mezz'ora lo squalo mako ha girato in senso antiorario intorno alla barca con la pinna a pelo d'acqua, poi forse innervosito dalla pastura prima ha attaccato il motore poi l'imbarcazione stessa", racconta Nicola Coppetelli aggiungendo che sembrava di "stare dentro a un film".