Australia, pescatore subacqueo di 35 anni ucciso da squalo

Doveva essere una tranquilla giornata di pesca assieme alla sua famiglia per un trentacinquenne australiano, invece si è trasformata in una tragedia. E' successo al largo di Michaelmas Island, vicino alla città portuale di Albany, nel distretto di Melbourne. Il pescatore è entrato in acqua poco prima di mezzogiorno, per una battuta in apnea, secondo il racconto della polizia, quando è stato attaccato con estrema violenza da uno squalo. Probabilmente si trattava di un esemplare bianco di 4,5 metri.



Immediati i soccorsi: la famiglia, che aveva visto tutto, ha dato subito l'allarme ed è stato allertato il pronto soccorso dell’ospedale di Albany che con personale specializzato ha atteso l'arrivo del malcapitato Tutto inutile: le ferite erano così gravi che l'uomo non ce l'ha fatta.

