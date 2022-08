Isola d'Elba (Livorno), scomparsa la figlia del super poliziotto anti-mafia Micalizio: è giallo

Da diverse ore non si trova più Marina Paola Micalizio , 48 anni, figlia dell'ex super poliziotto Pippo , noto per aver diretto le prime maxi operazioni contro la mafia e la 'ndrangheta al Nord. Il cane della donna è stato trovato morto sugli scogli di una spiaggia dell'isola, mentre il suo cellulare è stato recuperato poco distante. Della 48enne, invece, nessuna traccia.

I fatti -

era in vacanza nella villa di famiglia dell'Elba

segnalata ieri in una zona boschiva

Le ricerche della donna si stanno concentrando nella zona di Procchio.

La donna, dove da sempre trascorreva le vacanze estive. Dalla sera della vigilia di Ferragosto, però, la grande paura: Marina Paola diventa irrintracciabile. La scomparsa -secondo quanto riporta il quotidiano la Nazione - è stata. Poi, all'alba di oggi, il ritrovamento, sugli scogli, del cadavere del cane della donna. E, ancora, a pochi passi, il cellulare. Della 48enne, però, nessuna traccia. Le attività di ricerca sono coordinate dai vigili del fuoco e dai carabinieri forestali, con la partecipazione della capitaneria di porto. È stato anche attivato il piano provinciale di ricerca scomparse.

Chi era Pippo Micalizio -

prime grandi maxioperazioni contro la mafia e la 'ndrangheta al Nord

le indagini post G8 sull'irruzione di poliziotti e carabinieri nella scuola Diaz

fatti della caserma di Bolzaneto

prefetto

commendatore dell'Ordine al merito della Repubblica

1994 su iniziativa dell'allora presidente Oscar Luigi Scalfaro

Morto nel 2005 nel tempo si era guadagnato l'appellativo giornalistico di ''super poliziotto'' per via delle, che aveva diretto tra gli anni Ottanta e Novanta. Promosso a Roma, era stato nominato vicedirettore della Direzione investigativa antimafia (Dia) ed era diventato numero uno dei Servizi centrali antidroga. Nel 2001, uomo di fiducia del Viminale, Genova aveva ricoperto il ruolo di ispettore per gestiree i. L'11 luglio del 2003, su proposta dell'allora ministro dell'Interno Beppe Pisanu, era stato nominatocollocato fuori ruolo presso la presidenza del Consiglio. Poi l'onorificenza di, conferitagli nell'ottobre del